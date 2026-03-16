アメリカのカリフォルニア州では、インターネット上の未成年者を保護するためにOSのアカウント設定時にユーザーの年齢を確認する法案「デジタル年齢保証法(AB 1043)」が、2027年1月から施行される予定です。この法律にわざと違反してユーザーの年齢確認を行わないOS「Ageless Linux」が登場しました。Ageless Linux - Software for Humans of Indeterminate Agehttps://agelesslinux.org/GitHub - agelesslinux/agelesslinux.org: