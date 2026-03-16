タレントの稲村亜美が16日、インスタグラムを更新。アメリカ・フロリダ州マイアミの野球場ローンデポ・パークで行われた「WORLD BASEBALL CLASSIC 2026」の日本対ベネズエラ戦を現地観戦したことを報告した。 【写真】「スタイル良すぎ」稲村亜美の水着姿稲村はスタジアムの客席で侍ジャパンのユニホームを着た写真を投稿。「昨日は日本VSベネズエラを観戦！！！！」とつづり、「まず最初にいいたいことは選手の皆さん日の丸を