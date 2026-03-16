６日、四川省峨眉山市九里鎮汪家村の菜の花畑をサイクリングする人たち。（ドローンから、成都＝新華社記者／江宏景）【新華社成都3月16日】中国四川省では春の訪れとともに、各地で菜の花が次々に咲き誇り、人々は金色の「花の海」の中を散策し、自然と触れ合い、春の息吹を感じている。同省ではここ数年、花を資源とする「花見経済」の推進に力を入れてきた。エコツーリズムやレジャーの目的地としてサービス体制を継続的に