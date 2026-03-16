東京・池袋で13日から開催されていた国際アニメーション映画祭「東京アニメアワードフェスティバル2026（TAAF2026）」が16日、TOHOシネマズ池袋で授賞式を行い閉幕した。式典では、2027年からフェスティバルを新たな形へとリニューアルすることが発表された。【画像】授賞式のそのほかの写真コンペティション部門では、長編アニメーショングランプリに韓国のキム・ボソル監督による『広場』、短編アニメーショングランプリにア