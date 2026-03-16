アジア・サッカー連盟（AFC）のウィンザー・ジョン事務局長は16日、W杯北中米大会（6月11日開幕）への出場可否が注目されるイラン代表に関して「本日の時点では我々にW杯に出場すると伝えている」と語った。イランのW杯出場に関しては同国のドンヤマリ・スポーツ・青年相が米国とイスラエルによる攻撃で最高指導者ハメネイ師が殺害されたことを受け、11日に「この腐敗した政権（米国）が我々の指導者を暗殺したことを考えると