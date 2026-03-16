TBSは30日午後7時から、『CDTVライブ！ライブ！』春の4時間スペシャルを放送する。これに先立ち、出演アーティストと歌唱曲を発表した。【ライブ写真】M!LK アリーナツアーファイナル公演の写真がたっぷり！ソロショットもMr.Childrenは最新曲「Saturday」と「産声」をテレビ初披露するのに加え、日曜劇場『リブート』の主題歌「Again」、さらに名曲「Sign」をそれぞれフルサイズで歌唱する。EXILEは、最新曲をフルサイズでテ