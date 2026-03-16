お笑いコンビ「きつね」の大津広次（36）が16日までに更新されたYouTubeチャンネル「トレイダーズ証券金融を、もっと面白く。」に出演し、芸人仲間から借金の依頼が相次いでいると明かす場面があった。「貯金額」というテーマになると、大津は「80万円」と回答。「他は金融資産に入れているんで」と説明した。しかし、そこで「後輩芸人に金を貸しまくっていて。累計で800万円貸してるんですよ」と驚きの告白をする一幕が。