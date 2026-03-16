フジテレビ「呼び出し先生タナカ」（月曜後7・00）の最終回が16日に放送され、MCを務めたお笑いコンビ「アンガールズ」の田中卓志（50）が涙を流しながら思いを語った。同番組は2022年からレギュラー放送がスタートしたクイズバラエティー。この日は「タナカ先生涙の“贈る言葉”おば科VS優等生！卒業試験SP」とし、おば科生徒の卒業試験が実施された。番組最後には卒業式が行われ、全員で「仰げば尊し」を歌った。田中は生