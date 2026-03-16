イオンリテールのMVNOサービス「イオンモバイル」が、誕生から10周年を迎えた。あわせて専用アプリ「イオンモバイル公式アプリ」やオンライン申し込みと店頭受け取りサービスの提供が始まる。 イオンリテールの井原龍二氏（写真中央） 16日、東京都内でイオンモバイルの10周年を記念した記者説明会と実際のユーザーがオンラインで参加した座談会が実施された。 誕生から10周年