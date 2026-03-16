気象庁などは16日、全国のトップをきって岐阜、高知、山梨で「ソメイヨシノ」が開花したと発表しました。 県内でも春の便りが待ち遠しいですね。 民間の気象会社「ウェザーニューズ」は、長崎では22日(日)に開花。 30日(月)に満開になる見込みであるとしています。 今週は最高気温が平年並みか高く、春の陽気が続く予想で、サクラの生長も順調に進みそうだということです。 ▽週間天気 週間