突然降り出した雨で、傘を持っていなかった女子生徒がバス待ちでひどい目に。もう2度と会えないあの人に、届けたいこの気持ちすると、ひとりの男子生徒がわざわざ来て、使っていた傘を差しだした。女子生徒は思わず、声をかけて――。鹿児島県在住の20代女性・Mさんの体験談。＜Mさんからのおたより＞私が高校生の時の出来事です。その日、学校が終わって1人で帰りのバスを待っていました。お空は今にも雨が降り出しそうな暗い灰色