マンチェスター・ユナイテッドを率いるマイケル・キャリック暫定監督の進退について、OBからは続投を支持する声が挙がっているようだ。15日、イギリス紙『ミラー』がコメントを伝えている。プレミアリーグ第30節が15日に行われ、マンチェスター・ユナイテッドはカゼミーロ、マテウス・クーニャ、ベンヤミン・シェシュコがネットを揺らして3−1で勝利。勝ち点で並んでいた4位アストン・ヴィラとの直接対決を制して3位の座を固め