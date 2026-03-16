関東サッカーリーグ１部の南葛ＳＣは１６日、東京・葛飾区内の「テクノプラザかつしか」で、２０２６年シーズンのキックオフカンファレンスを開催した。風間八宏監督は「（今年は）自分たちで脳を操るというテーマでやっている」と説明すると「いい物、悪い物を見分けられる脳にしようと、今年はここまでトレーニングしている。体の動かし方、ボールの扱い方、相手の扱い方がどんどん良くなっている。非常に面白く、選手たちが変