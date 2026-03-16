＜大相撲三月場所＞◇九日目◇16日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】花道でグータッチ、捉えた粋な光景（実際の様子）関取復帰を目指す幕下四枚目・炎鵬（伊勢ヶ濱）が、九日目に見事勝ち越しを決めた。花道を下がる際にすれ違った同部屋力士とさりげなく“粋なやり取り”も見せ、「泣いちゃう」「何か話してるね」とファンは熱視線を注いだ。最高位は前頭四枚目まで上り詰めるも、大怪我による長期休場のため一時は序ノ口ま