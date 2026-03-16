大阪市役所で記者団の取材に応じる横山英幸市長＝16日午後大阪市公正職務審査委員会は16日、部下に対し背中を向けて2カ月にわたり無視を続けたなどとして、市経済戦略局の岡本圭司局長にパワーハラスメントの改善を勧告した。局長は委員会の調査に、パワハラ行為の事実を否定したという。横山英幸市長は「重大に受け止め、再発防止に取り組む」と記者団に述べ、処分も含めて対応を検討する方針を示した。委員会によると、昨年1