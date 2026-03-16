韓国サッカー協会（KFA）は16日、今月のインターナショナルマッチウィークに臨む同国代表のメンバーを発表した。FIFAワールドカップ2026アジア最終予選・グループBを6勝4分無敗の成績で首位通過し、11大会連続12回目の本大会出場を決めた韓国代表。メキシコ代表、南アフリカ代表、欧州予選プレーオフの勝者（チェコ代表、デンマーク代表、北マケドニア代表、アイルランド代表のいずれか）と対戦する本大会に向けた強化の一環と