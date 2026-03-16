女優・郄石あかり（23）が16日、NHK大阪放送局で開かれたNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）のスペシャルトークイベントに出演、涙をみせた。ヒロイン・トキ役を熱演。夫役のトミー・バストウ（34）ら共演者10人（松江会場含む）とドラマを振り返った。最後のあいさつではラフカディオ・ハーンをモデルにしたレフカダ・ヘブンを演じたバストウは視聴者に感謝し、「最後まで見てくだ