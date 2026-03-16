◇大相撲春場所９日目（１６日、エディオンアリーナ大阪）東前頭５枚目・阿炎（錣山）が再出場し、西同２枚目・美ノ海（木瀬）をはたき込んで初白星を挙げた。阿炎は場所前の稽古で腰を痛め、３日目から「第３腰椎横突起骨折３月９日より約１週間の安静加療を要する見込み」との診断書を提出して休場していた。阿炎は一度は休場に至った理由について「初日、２日目は力のない、見ている人や対戦相手に失礼な相撲だった。そう