歌舞伎俳優の中村勘九郎（44）の妻で、俳優の前田愛（42）が2人の息子たちに作った“最後のお弁当”を公開し、絶賛の声が寄せられている。【映像】“父と祖父にそっくり”と話題の息子たちや前田愛の手作り弁当前田は2009年に勘九郎と結婚し、歌舞伎俳優として活躍している15歳の長男・勘太郎、12歳の次男・長三郎を育てている。Instagramでは家族との日常をたびたび発信し、息子たちの2ショットや自身の誕生日を祝ってもらっ