南葛SCは16日、キックオフカンファレンスを開催した。昨季の関東1部リーグでは圧倒的な得点力（リーグ戦18試合で総得点52）を誇ったが、東京ユナイテッドFCに勝ち点わずか「1」届かず2位。全国社会人サッカー大会では準々決勝で東京23FCに敗れた。2026年の目標には「関東1部リーグ優勝」「地域チャンピオンズリーグ出場」そして「JFL昇格」を挙げ、今年も風間八宏監督体制で臨む。漫画・キャプテン翼の作者で、オーナー兼代