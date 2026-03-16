パスタにたっぷりと入る身がギュッと詰まったアサリ。いよいよ旬を迎えたこのアサリに今、異変が起きています。訪ねたのは、東京・国立市で長年親しまれているイタリアンパスタ店「いたりあ小僧」。16日も多くのランチ客でにぎわっていました。80種類以上あるというパスタメニューの中でも人気なのが、アサリを使ったボンゴレです。大粒のアサリを使用したボンゴレ。これまでは国産のアサリを使っていましたが、価格の上昇を受け、