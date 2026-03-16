元経産省官僚で作家の宇佐美典也氏が１６日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。金融庁が仮想通貨の無登録販売を厳罰化へ動いたとする日本経済新聞のスクープに所見を述べた。宇佐美氏は「結局法律を変えることになってしまった。そういう意味じゃやっぱり『すげぇトークン』だったな」と投稿。ユーチューブ番組「ＮｏＢｏｒｄｅｒ（ノーボーダー）」でサナエトークンがお披露目された放送回で、堀江貴文氏が溝口勇児氏に話題を