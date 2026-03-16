シチズン時計は、「シチズンコレクション」の「RECORD LABEL」シリーズから、限定モデル「PLAYGROUND Edition」を発売した。1990年代を思わせるカラーリングと文字板デザインを取り入れたモデルで、全4種類をラインナップ。価格は3万3,000円〜4万700円。RECORD LABELは、1980〜1990年代におけるシチズンのアーカイブモデルをモチーフにしたシリーズだ。今回のPLAYGROUND Editionでは、当時のデザインをベースにポップな配色を組み