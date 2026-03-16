ABEMAは、韓国ドラマ2チャンネル＜ABEMA韓ドラセレクション＞にて、韓国ドラマを放送中（毎週火〜金曜 後10：00〜）。3日からは『キム秘書はいったい、なぜ？』を放送。さらに、27日より『夫婦の世界』、4月1日より『客主』を放送する。【場面ショット】見つめ合う…パク・ソジュン＆パク・ミニョン◆『キム秘書はいったい、なぜ？』毎週火曜 後10：00〜（放送中）ツンデレ御曹司×敏腕秘書の甘すぎる恋の駆け引きが見どころの