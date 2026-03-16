ギタリストの布袋寅泰（64）が、Instagramのストーリーズを更新。イギリス・ロンドンの自宅庭を公開し、注目を集めている。【映像】布袋寅泰の自宅や妻・今井美樹や長女との2ショットこれまでInstagramでプライベートについて発信してきた布袋。妻で歌手の今井美樹（62）と結婚記念日を祝う様子や、23歳の長女の肩を抱いた親子ショット、ギターが置かれたオシャレな自宅の一室なども公開してきた。ロンドンの自宅庭を公開202