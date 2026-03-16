「大相撲春場所・９日目」（１６日、エディオンアリーナ大阪）大関安青錦が連敗を３で止めた。低い姿勢で当たり、おっつけながら高安の体を起こして押し出した。ほっとした表情で「自分らしい相撲を取れた。明日につなげたい。連敗中は自分の良さが出ていなかった」と語った。４勝５敗とした。綱とりは消滅しても、負け越しは避けたい。「自分らしさを出して、残りをしっかり取りたい」と先を見据えた。九重審判長（元大関