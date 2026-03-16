現地時間15日に米ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた第98回アカデミー賞授賞式で、ロシアの学校で進む国家プロパガンダを内部から記録したドキュメンタリー映画「名もなき反逆者ロシア愛国教育の現場で（原題：Mr. Nobody against Putin）」が長編ドキュメンタリー映画賞に輝いた。昨年1月に米ユタ州で開催されたサンダンス映画祭で初お披露目され、ワールド・シネマ・ドキュメンタリー審査員特別賞を受賞。先月行わ