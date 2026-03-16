マクドナルドの公式X（旧Twitter）は3月16日に投稿を更新。一部の商品がラインアップからなくなることを発表しました。【画像】マクドナルドの商品が“卒業”「あと4日間、食べつづけます！！泣」同アカウントは「いざ、さらば……」とつづり、画像を1枚載せています。画像で「来る2026年3月19日。ミニチュアマクドナルドは、ハッピーセットを卒業します」と報告。「思えばこの3週間、マクドナルドという学舎でみなさまと過ごす中