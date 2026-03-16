普段、意識せずに使っている日本語の中から意外な「重なり」を発掘して、頭を柔らかくしてみませんか？今回は、他者の評価にまつわる慣用句から美しい装いまで、多彩な言葉をそろえました。4つの空欄すべてを正しく埋める2文字の音が何か、これまでの記憶をたどりながら考えてみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□がねお□□だまし□□□□しものヒント：相手