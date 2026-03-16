コメは「増産に舵を切る政策へ」。農林水産省の官僚が14日、新潟市で講演し、今後の政策について需要の拡大に力を入れる方針を示した上で、「コメ業界を復活させることが最大の農水省の使命」だと話しました。法人経営をする生産者が集まった総会で講演を行ったのは農林水産省大臣官房の日向 彰 政策課長です。農林水産省大臣官房日向 彰 政策課長「コメの業界をいかに復活させていくかが最大の農水省の使命だと思っています。コ