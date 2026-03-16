【ミスド】2026年の 「桜もちっとドーナツ」全4品を実食レビューミスタードーナツ（ミスド）には、今年も春らしさ満開の期間限定商品の「桜もちっとドーナツ」が登場です。2026年は「春の桜に、いちごが咲いた。」をテーマに、今が旬のいちごを使ったドーナツが勢ぞろい！ 全4品をフードライターが実食して本音でリポートします。【画像】発売当時、買えない人も続出した「ミスド55周年記念ドーナツ」1. 「桜もちっとドーナツ 咲く