全国初の港湾向けインタラクティブ型旅客スマート通関サービスシステム・厦金（アモイ-金門）「小三通」システムが3月16日午前、正式に運用を開始しました。このシステムは全国の港湾通関地で初めて人工知能技術を高度に活用し、チェックイン、改札、検査、乗船の各段階の生体データをリアルタイムで照合し、船舶の運航情報を自動で入力するもので、これによりスマート申告、インテリジェント検査、情報共有という新たな通関モデル