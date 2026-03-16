スズキが新型「プレミアムSUV」発表！スズキ・オート・サウスアフリカは2026年3月12日、新型SUV「アクロス（Across）」を初導入し、同市場におけるSUVラインナップを拡充することを発表しました。新型アクロスは、これまで南アフリカ市場では販売されていなかった完全な新型車。インド市場で「インド・カー・オブ・ザ・イヤー2026」を受賞した新型コンパクトSUV「ビクトリス」をベースとしたグローバル展開モデルです。【画像