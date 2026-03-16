6月13日に開催される国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』が、一般リスナーが参加できる一般投票部門／共創カテゴリーを発表した。 （関連：新しい学校のリーダーズが“ダンス”で証明した価値『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』受賞の背景を紐解く） 本アワードでは、エントリー対象作品を2025年1月1日～12月31日の間に初めてフルバージョンのオフィシャル音源が公的サ}