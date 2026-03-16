アブレイユの豪快バットフリップ、落球してアタフタするスアレス日本中が絶望に包まれた痛恨の逆転弾の裏側で、MLB公式が伝えた敵軍の“珍事”が話題となっている。野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝・ベネズエラ戦に5-8で逆転負けを喫した。6回に伊藤大海投手（日本ハム）が3ランを許した裏で……。無邪気すぎる姿に、日本のファンからも「打たれて悔