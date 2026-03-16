宿泊予約サイト「リゾートグランピングドットコム」は、兵庫・淡路島に位置するリゾートヴィラ“awaJ Beach Club−アワジェイ・ビーチクラブ−”の掲載と予約受付を開始した。【写真】贅沢な空間！サウナ付き“PREMIUM ROOM”の詳細■客室は3つのタイプを用意今回掲載開始されたawaJ Beach Club−アワジェイ・ビーチクラブ−は、エキゾチックなトゥクトゥクの送迎から始まり、目の前に広がる広大な海と南国の楽園を彷彿とさ