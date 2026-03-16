源田壮亮はWBCで打率.500の成績を残した派手さはないが、攻守で貢献していた。野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）にワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝、ベネズエラ代表戦に5-8で敗れた。まさかの敗退となるなか、源田壮亮内野手（西武）の成績にファンは注目している。2023年大会の世界一メンバーだった源田は今大会は5試合のうち4試合に「8番・遊撃」で先発出場。10打数5安打の打率.500、4打