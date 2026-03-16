「ダイソー」の公式Instagramが、3月16日（月）に更新され、『名探偵コナン』を題材にした新商品が公開された。【写真】“A”に寄りかかる赤井秀一もカッコイイ！「ダイソー」×『名探偵コナン』グッズ一覧■犯人の“H”も今回登場したのは、各キャラクターのデフォルメデザインとイニシャルをあしらった生活雑貨やコレクショングッズなど幅広いラインナップ。レンガ調の背景デザインが世界観を引き立てるレターセットやメ