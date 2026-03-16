1000人近くの受刑者が収容されている山形刑務所です。今年度、118年ぶりに刑法が改正され、これまでの「懲役刑」がなくなり「拘禁刑」が導入されました。法改正で変わる刑務所を刑務官、そして受刑者の話からみつめました。 【写真を見る】【特集】”拘禁刑”とは刑の導入で変わる刑務所にカメラが潜入殺人犯にインタビュー刑務作業は「懲らしめる手段」から「立ち直りのための手段」へ（山形） 「おはようございま