あす、判決が出されます。どんな判決が出されるのか、判決理由はどんなものになるのか、注目されます。 【写真を見る】「ママを返して」妊娠が分かると女性を殺害、身勝手な男にあす判決山形市出身の保育士殺害事件「被害者を経済的に都合よく利用し、妊娠を告げられると煩わしく思い犯行に至った」と検察 ■身勝手すぎる犯行の中身（今月９日の求刑を振り返る） 去年４月、宮城県岩沼市の海岸で山形市出身の保育士の女性を