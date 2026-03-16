いつまで我慢すればいいのでしょうか。原油高騰が私たちの生活を直撃する中、観光施設や車の事業者の経営にも無視できない影響が出ています。 【写真を見る】「補助金効果がすぐ出なければ再び8から10円ほど上がる可能性が高い」ガソリン高騰...政府補助金の効果はいかに? 石油事業関係者は状況次第で更に値上がる可能性もあるとの認識示す=静岡 政府による備蓄放出など価格の安定化に向けた動きはどこまで効果があるのか、注目