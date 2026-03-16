グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』（ボイプラ2）を経て誕生したALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）が16日、TBS系音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』（後7：00〜8：55）に生出演。日本の音楽番組に初めて出演した。【写真】ショーケースを満喫するALD1ALPHA DRIVE ONEは、『BOYS II PLANET』から誕生。LEO（リオ）、JUNSEO（ジュンソ）、ARNO（アルノ）、GEONWOO（ゴヌ）、SANGWON（サンウォン）、X