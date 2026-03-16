【ポイント】・記録的に早い桜の開花。岐阜や甲府は16日（月）に史上最早の開花。・17日（火）は穏やかな春の晴天で、名古屋も桜開花へ。・関東も暖かな日差しだが、夜は雨がぱらつく所も。・18日（水）〜19日（木）にかけて、西〜東日本は広く雨。・土日は全国的な晴天。早い地点ではお花見日和に。【全国の天気】17日（火）は高気圧に広く覆われ、全国的に穏やかに晴れるでしょう。関東も日中は晴れ間がありますが、夜遅くには関