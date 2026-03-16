16日午後8時38分ごろ、千葉県、東京都、神奈川県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は伊豆大島近海で、震源の深さはおよそ130km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、千葉県の木更津市、東京都の東京千代田区と国分寺市、神奈川県の横浜中区と藤沢市です。【各地の震度詳細】