１６日の大相撲春場所（エディオンアリーナ大阪）のテレビ中継で、観客席から熱視線を送る笑福亭鶴瓶が映り、ネットで「似てる人かと思ったら本物か」「向正面に鶴瓶師匠おる！」と話題になった。その鶴瓶はＳＮＳ投稿。「春場所で菊水丸が偶然後ろに嬉しい」と記し２ショット写真をアップした。「わあお久しぶりです」「凄い！」「すごい２ショット！」「偶然って」「中継にメッチャうつってましたよ」「そんなことある！