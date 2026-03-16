人気モデル・秋元梢が、二の腕や美背中をあらわにした衣装ショットを披露し、話題を集めている。秋元は１６日までに自身のインスタグラムを更新。何枚もの生地を縫い合わせた独特な衣装で、二の腕や背中があらわになった姿を披露した。この投稿には、夫で俳優の松田翔太をはじめ多くのファンから「いいね！」が寄せられている。秋元は大相撲の第５８代横綱・千代の富士さんの次女。２０１８年４月に名優・松田優作さんの次