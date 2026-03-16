◆第７４回阪神大賞典・Ｇ２（３月２２日、阪神競馬場・芝３０００メートル＝１着馬に天皇賞・春の優先出走権）ファミリータイム（牡５歳、栗東・石坂公一厩舎、父リアルスティール）は先手を奪った前走の日経新春杯で２着。今回は初の３０００メートルに臨む。「（この距離に挑む理由の）一番は血統かなと思います。デビューの頃から、少なくとも２０００メートル以上とは思っていました」と石坂調教師は説明する。１週前に栗