「めるる」こと俳優でモデルの生見愛瑠さん（24）が2026年3月11日、自身のインスタグラムを更新。イベントでの衣装ショットを披露した。イベント出席を報告生見さんは、「君歌イベントありがとうございました」とイベントに出席したことを報告。ロングブーツを合わせたミニ丈コーデや椅子に座って微笑むショットなど、9枚の写真を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、ロング丈の花柄のアウターを羽織り、ミニ丈の黒のワ