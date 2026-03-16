ドル売り優勢、イラン情勢に改善見えずも、ポジション調整に押される格好＝ロンドン為替概況 ロンドン市場では、ドル売りが優勢になっている。イラン情勢には改善の兆しは全く見えていないが、明日以降の一連の各国中銀金融政策発表を控えて調整の動きが入っているもよう。ドル円は東京朝方の159円台後半からロンドン序盤にかけては159.10台まで下押しされた。ユーロドルは1.14台前半から半ばにかけて振幅したあと、足