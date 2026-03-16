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本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 3/16（月） EUR/USD 1.1350（5.71億ユーロ） 1.1375（6.00億ユーロ） 1.1450（5.43億ユーロ） 1.1500（16.0億ユーロ） 1.1550（7.32億ユーロ） 1.1575（8.22億ユーロ） 1.1600（19.0億ユーロ） USD/JPY 160.00（9.53億ドル） GBP/USD 1.3425（10.0億ポンド） ユーロドルは1.1450にピンポイント、1.1500に